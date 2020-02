FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung der Privatanleger dies- wie jenseits des Atlantiks zeigt sich gegenüber der Vorwoche kaum verändert. An der Wall Street gab es einen kleine Verschiebung aus dem Bären- in das Bullenlager. In Deutschland zeigte sich der Sentiment-Index der Privatanleger mit 12 Punkten unverändert.

In den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten an der Wall Street bei 33,9 Prozent und damit 1,9 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Das Bärenlager ist dagegen um 1,6 Prozentpunkte auf 35,2 Prozent gefallen. Neutral sind 30,9 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem kleinen Minus von 0,3 Prozentpunkten entspricht.

Noch geringer sind die Verschiebungen der privaten DAX-Anleger. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 36 Prozent der Privaten pessimistisch gestimmt, das ist ein Minus von 1 Prozentpunkt. 16 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Plus von 2 Prozentpunkten. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel in Folge um einen Prozentpunkt auf 48 Prozent.

