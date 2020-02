NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei optimistischer, mit positiven Signalen von der Nachfrageseite./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 02:11 / ET



LU1598757687, LU0323134006

ARCELORMITTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de