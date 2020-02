Warren Buffett ist eine Legende für die Investoren. Von 2008 bis 2018 erzielte sein Unternehmen, Berkshire Hathaway, eine kumulierte Rendite von 119,7 % im Vergleich zu den Renditen des S&P 500-Index von 73,2 %. Dies ist ein enormer Unterschied und erklärt den großen Reichtum des Orakels von Omaha. Als Einzelinvestoren haben wir das Glück, dass er im Laufe der Jahre in Interviews und Briefen an die Aktionäre etwas von seiner Weisheit mit uns geteilt hat. Was wissen wir also über Warren Buffetts ...

