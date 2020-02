Hannover (www.anleihencheck.de) - Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus von China in andere Länder rücken spezielle Finanzinstrumente in den Blick, die den globalen Kampf gegen akute Seuchen unterstützen sollen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die von den Analysten der NORD/LB seit Jahren gecoverte Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) habe vor rund zweieinhalb Jahren zwei Pandemie-Anleihen im Nennwert von insgesamt mehreren hundert Millionen Dollar emittiert, die bis Juli dieses Jahres laufen würden, falls sie nicht noch verlängert würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...