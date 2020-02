XTPL verstärkt die Zusammenarbeit mit globalen MarktführernDGAP-News: XTPL S.A. / Schlagwort(e): Kooperation XTPL verstärkt die Zusammenarbeit mit globalen Marktführern (News mit Zusatzmaterial)06.02.2020 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Die Nanodruck-Technologie des polnischen Unternehmens XTPL stellt eine Antwort auf die Herausforderungen führender Akteure aus verschiedenen Bereichen des Marktes für fortgeschrittene Elektronik dar;* In den letzten Monaten hat die XTPL Kooperationsvereinbarungen mit dem chinesischen Unternehmen BOE - dem Marktführer im Bereich der Displayproduktion, dem koreanischen Unternehmen HPK - einem wichtigen Anbieter von Defektreparaturlösungen für den LG-Konzern sowie der deutschen OSRAM unterzeichnet;* Die Technologie der XTPL wird nun durch die neuen Partner bewertet bzw. an die spezifischen Anforderungen ihres Produktionsprozesses angepasst;* Die Vereinbarungen gehen Verhandlungen über zukünftige kommerziellen Verträge voraus, die auf der Lizensierung der Technologie des polnischen Unternehmens basieren sollen.XTPL S.A. entwickelt und vermarktet eine einzigartige Technologie des ultrapräzisen Drucks von Nanomaterialien für den Einsatz im Bereich der fortgeschrittenen Elektronik. Das Verfahren des Unternehmens ermöglicht die punktuelle Aufbringung einer speziell zusammengesetzten Nanotinte auf verschiedene Untergründe und die Erzeugung von Strukturen im Mikrometerbereich. Die XTPL-Lösung gilt als Antwort auf die Marktnachfrage nach fortschreitender Miniaturisierung und nutzt die Vorteile des traditionellen Drucks, wie Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Einfachheit und Geschwindigkeit. Genauso wichtig ist, dass diese Technologie kein elektrisches Feld erfordert und somit das Risiko einer Beschädigung empfindlicher elektronischer Komponenten durch ein solches Feld ausschließt."Dank der einzigartigen Kombination dieser vier Merkmale bietet die Nanodruck-Technologie der XTPL den Herstellern erhebliche Wettbewerbsvorteile. Die letzten Monate haben dies bestätigt. Wir unterzeichnen weitere Vereinbarungen mit starken Partnern, die aus eigener Initiative mit uns in Kontakt treten. Das freut uns und motiviert, noch härter zu arbeiten. Gemeinsam mit ihnen wollen wir die Methode der XTPL weiterentwickeln, um technologische Herausforderungen nicht nur für die aktuelle, sondern auch für zukünftige Produktgenerationen zu lösen" sagt Dr. Filip Granek, Vorstandsvorsitzender der XTPL.Im November 2019 unterzeichnete XTPL ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem koreanischen Unternehmen HPK - einem der Hauptlieferanten von Defektreparaturlösungen für LG Display. Das Dokument macht den Weg frei für Verhandlungen, die darauf abzielen, die Nanodruck-Technologie in den Geräten des Partners zu implementieren, die für die Produktion von Displays bestimmt sind. Im vierten Quartal 2019 schloss das polnische Unternehmen auch eine Vereinbarung zur Evaluierung seiner Lösung mit dem globalen Display-Markt-Riesen, der chinesischen BOE. (in 2018 erwirtschaftete das Unternehmen Umsätze in Höhe von 13,9 Mrd. USD). Ziel des Projekts ist die Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit in der neuesten Generation von OLED- und QLED-Displays. Im Januar dieses Jahres unterzeichnete die XTPL zudem eine Vereinbarung mit einem der größten Hersteller von Beleuchtungsanlagen der Welt - dem OSRAM-Konzern (mit einem Jahresumsatz in Höhe von 3,5 Mrd. EUR). Der Vertrag initiiert eine Bewertung der Technologie des Unternehmens hinsichtlich ihres potenziellen Einsatzes bei der Herstellung leitender Verbindungen in Beleuchtungsgeräten."Der Prozess der Kommerzialisierung in Unternehmen, die mit harten Technologien arbeiten, wie z.B. XTPL, besteht aus mehreren Phasen1, und jede von ihnen dauert mehrere Monate. Die in den letzten Monaten unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen signalisieren den Eintritt in die nächsten Phasen dieses Prozesses mit ausgewählten Partnern. Die Proof-of-Concept-Phase, die derzeit mit BOE und OSRAM durchgeführt wird, umfasst die Validierung der Technologie und die Bestätigung ihrer Parameter entsprechend der Kundenanforderungen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Phase wird die Aufnahme von Vertragsverhandlungen zur Folge haben. Die Unterzeichnung des Memorandums mit dem koreanischen Unternehmen HPK wiederum markiert den Beginn der sogenannten "design in"- Phase, deren Ziel es ist, die Technologie an die spezifischen Anforderungen des Produktionsprozesses dieses Partners anzupassen und Vertragsverhandlungen mit ihm zu beginnen" ergänzt Dr. Filip Granek.Unternehmen, die sich mit harten Technologien beschäftigen, können ihre eigenen Märkte schaffen und einen Durchbruch in bestehenden Industriezweigen ermöglichen. Harte Technologien, insbesondere Plattformtechnologien, mit einer breiten Palette von Anwendungen in vielen Branchen, waren in den letzten Jahrzehnten einer der wichtigsten Innovationsmotoren. Die Zusammenarbeit von XTPL mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen stellt die Bestätigung des Plattformcharakters der Nanodruck-Technologie dar. Das Ziel des Unternehmens ist es, in diesen Marktbereichen einen sprunghaften Fortschritt und die Optimierung der Produktion zu ermöglichen. Der Wert des Bereichs der gedruckten, flexiblen und organischen Elektronik soll im Jahr 2030 74 Mrd. USD übersteigen. Die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der XTPL soll dazu führen, dass das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf diesem schnell wachsenden Markt wird.1 Mehr Informationen unter: https://ir.xtpl.com/company/strategy/ XTPL besitzt die präziseste Drucktechnologie der Welt, die auf dem schnell wachsenden Elektronikmarkt einsetzbar ist. Die Methode der XTPL ist aufgrund der Kombination mehrerer Merkmale einzigartig: es ist eine additive Methode, die erhebliche Zeit- und Materialeinsparungen ermöglicht und die Vorteile des Druckens - wie Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Einfachheit und Geschwindigkeit - nutzt, um dank einer bisher nie da gewesenen Präzision (Strukturgröße < 3 Mikrometer) und ohne die Notwendigkeit der Nutzung eines elektrischen Feldes fortschrittliche Geräte herzustellen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung der Technologie in zwei Anwendungsbereichen. Die erste sind Displays - hier hat XTPL vor, zuerst die Technologie zur Reparatur von Defekten (Eng. open defect repair) von leitfähigen Strukturen, die u.a. für das Auftreten der sogenannten "toten Pixel" verantwortlich sind, die in hochauflösenden Anzeigematrizen noch in der Produktionsphase entstehen, zu entwickeln. Im nächsten Schritt plant das Unternehmen, dieser Branche Lösungen anzubieten, die eine deutliche Steigerung der Auflösung der neuen Klasse von Displays und die Herstellung von Displays auf flexiblen Untergründen ermöglichen. Das zweite potenzielle Anwendungsgebiet für XTPL ist "intelligentes Glass" (Eng. smart glass). Längerfristig beabsichtigt XTPL, seine Plattformlösung für weitere Marktsegmente zu entwickeln. Die Technologie des Unternehmens kann in der Halbleiterindustrie als Alternative zur Photolithographie eingesetzt werden sowie u.a. die Herstellung von innovativem Beschlagnahmeschutz, fortschrittlichen PCBs, funktionalen und effizienten Biosensoren oder Photovoltaik-Paneelen mit erhöhter Effizienz erleichtern. Der technologische Fortschritt, bei dem XTPL eine wichtige Rolle zukommt, beruht auf der Ermöglichung der Herstellung komplexer und aufwendiger elektronischer Geräte mit kostengünstigen und skalierbaren Druckmethoden. Mehr Informationen finden Sie auf xtpl.com. 