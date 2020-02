Köln (ots) - Das Internet hat die Partnersuche revolutioniert. Flirt Apps und Online-Dating-Portale erfreuen sich großer Beliebtheit. Allein in Deutschland können Singles auf mehr als 2.500 Dating-Websites und Tausenden Profilen nach der großen Liebe Ausschau halten. Doch wer nutzt welche der zahlreichen Plattformen? Gibt es bestimmte Aspekte, auf die man beim Online-Dating achten sollte? Halten Online-Beziehungen womöglich länger? Auf diese Fragen antwortet Dr. Wera Aretz, Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius in Köln, in der aktuellen Ausgabe von adhibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.16,8 Millionen Singles im Alter von 18 bis 65 Jahren leben laut Statista zurzeit in Deutschland. Viele von ihnen sind auf Partnersuche - oft auch im Internet. Doch jeder Single hat andere Absichten. Dazu sagt Aretz: "Die erste große Herausforderung besteht darin, das richtige Online-Dating-Angebot auszuwählen. Eine Website, auf der man Gleichgesinnte findet. Andernfalls kann das Frustrationspotenzial hoch sein - wenn man zum Beispiel nach einer längerfristigen Beziehung sucht, aber nur auf Personen trifft, die an amourösen Abenteuern oder an digitalem Zeitvertreib interessiert sind". Eine weitere Herausforderung: aus der Flut der Profile das richtige, beziehungsweise den oder die Richtige auszuwählen.Prof Dr. phil. Wera Aretz ist Diplom-Psychologin, systemischer Coach, Prodekanin des Fachbereichs Wirtschaft und Medien und Leiterin der Psychology School an der Hochschule Fresenius in Köln. Einer ihrer Forschungs-Schwerpunkte ist unter anderem das Thema "Online-Dating".Der Podcast "Halten Online-Beziehungen länger?" ist in voller Länge unter folgenden Link erreichbar: www.hs-fresenius.de/podcasts (http://www.hs-fresenius.de/podcasts). Er kann auch bei iTunes und Spotify abgerufen werden.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 14.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahre reakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.de (http://www.hs-fresenius.de)Pressekontakt:Melanie HahnPressesprecherin Wirtschaft & Medien/onlineplusT +49 221 973199-507 · M +49 171 359 2590melanie.hahn@hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/4512905