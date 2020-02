Der Ökostromanbieter wird den Solarstrom in sein Portfolio integrieren, um damit Haushaltskunden zu beliefern. Den Anfang der Kooperation bildet ein langfristiger Stromabnahmevertrag für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 13 Megawatt in Nordbayern.Naturstrom hat mit Statkraft mehrere langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) für Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland abgeschlossen, die ohne Förderung des EEGs gebaut werden. Der erste Vertrag gelte für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage im Landkreis Coburg mit 13 Megawatt Gesamtleistung, teilte der Düsseldorfer Ökostromanbieter am Donnerstag ...

