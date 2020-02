Wolfratshausen (ots) - Beim vierten DOAG Forms Day berichten Kunden und Mitarbeiter des IT-Machers über die Möglichkeiten der Optimierung von Forms-AnwendungenAm 20. Februar 2020 geht es beim 4. DOAG Forms Day bei Oracle im Garden Tower in Frankfurt/Main letztlich darum, wie man die ausgereiften Forms-Applikationen fit für die Zukunft macht. Das Programm weist drei Fokusbereiche auf. Es wird auf die Abrundung der Anwendungen durch Java-Komponenten, JasperReports oder Oracle APEX eingegangen, die Modernisierung mit praxisorientierten Werkzeugen wie dem FormsAPI Master und dem FormsOptimizer vorgestellt und es werden Aspekte beim Einsatz in verteilten Umgebungen adressiert.Forms-Modernisierung - ein Schwerpunkt des IT-MachersBei zwei Vorträgen werden die Erfahrungen im Bereich Forms-Modernisierung deutlich. Axel Reinhardt, Mitarbeiter im Vorstandsbereich der IG Metall, stellt im Vortrag "Modernisierung des GUI einer Applikation" vor, wie man vom gewohnten "fröhlichen Grau" zu einem "Look & Feel" kommt, das auch Windows-User anspricht. Dabei geht er auf Einsatzerfahrungen mit dem FormOptimizer des IT-Machers ein, der Funktionalitäten zur Verfügung stellt, die die Entwicklungsumgebung Oracle Forms sowohl serverseitig als auch im Bereich moderner Benutzeroberflächen erweitern. Zeitgemäße UX und Oracle Forms müssen lt. Reinhardt kein Gegensatz sein.Im Vortrag von Dr. Jürgen Menge mit dem Titel "Forms-Bearbeitung im Batch" wird der FormsAPI Master, ein sehr schlankes und effizientes Werkzeug für Massenänderungen präsentiert. Dieser nutzt die Möglichkeit von Oracle Forms, Änderungen an einer Forms-Applikation programmatisch über ein C- bzw. Java API auszuführen. Das vereinfacht die typischen Updates von Modernisierungs- und Upgrade-Projekten und sorgt für eine höhere Produktivität und Qualität. Dr. Menge fasst die Erfahrungen mit dem FormsAPI Master aus einem Modernisierungs-Projekt zusammen.Auch die Geschäftsführer des IT-Machers, Mark Eichhorst und Michael Kilimann, werden am DOAG Forms Day teilnehmen. Dazu Michael Kilimann: "Für uns ist der Austausch mit den Anwendern von großer Bedeutung, um unsere Werkzeuge gemeinsam mit unseren Partnern zielorientiert und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Darum freuen wir uns auf den DOAG Forms Day 2020 und sind gerne aktiv mit dabei."Der DOAG Forms Day 2020 bietet neben dem Vortragsprogramm auch die Gelegenheit zum Networking und damit nicht nur nützliche Informationen aus der Praxis, sondern auch wertvolle neue Kontakte zu Experten aus der Branche. Ausführliche Informationen und die Anmeldung zum DOAG Forms Day 2020 findet man unter https://www.doag.org/de/event/eventdetails/591706Unternehmensprofil IT-MacherDer IT-Macher unterstützt die Unternehmen beim erfolgreichen Einsatz von Oracle Forms- & APEX-Applikationen. Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Weiterentwicklung & Modernisierung der Anwendungen, die Bereitstellung ausgereifter Lösungen für die kostengünstige Umsetzung typischer IT-Aufgaben, Services zur Optimierung der Entwicklungsprozesse sowie der Aufbau abgesicherter Entscheidungsprozesse auf Basis von Business Intelligence. Das Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, das ausschließlich Experten mit langjährigem Oracle Know-how beschäftigt, betreut Kunden im deutschsprachigen Raum.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/4512924