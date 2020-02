Frankfurt a.M. (www.fondscheck.de) - INDUSTRIA WOHNEN blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im 65. Jahr der Unternehmensgeschichte erzielte der Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien ein Transaktionsvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro. ...

