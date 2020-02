FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.02.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 260 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 470 (290) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1773 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS TATE & LYLE TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 760 PENCE - PANMURE CUTS PRESIDENT ENERGY TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 3 PENCE - PEEL HUNT CUTS CMC MARKETS TO 'ADD' ('BUY') - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 705 (593) PENCE - 'HOLD'



