FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Societe Generale nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate der Großbrank erschienen insgesamt positiv, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Reingewinn liege deutlich über den Erwartungen und dank starker Erträge habe sich auch das heimische Privatkundengeschäft gut entwickelt. Die neuen Ziele für 2020 böten Aufwärtschancen für die Marktschätzungen, sofern die Bank die Analysten überzeugen könne, diese auch zu erreichen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 07:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000130809

