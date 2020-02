Aktien von Unternehmen in existenzbedrohenden Krisen bieten Anlegern verlockende Chancen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Lehren aus der Vergangenheit von Bayer, BP, VW - und eine Warnung.

Das Muster wiederholt sich häufig. Zunächst kommt die schlechte Nachricht: ein Unglück, ein verlorener Prozess, eine aufgedeckte Straftat - großer Schaden, Schadensersatzansprüche, drohende Milliardenzahlungen, womöglich existenzbedrohend. Der Aktienkurs bricht ein. Dann eine Phase der Unsicherheit, die Wochen dauern kann oder auch Jahre. Wie schlimm wird es? Droht sogar die Pleite? Die Aktie fällt weiter. Allmählich aber wird die Dimension des Schadens absehbar, werden die Folgen kalkulierbar, der Aktienkurs findet seinen Boden. Kommen dann erste Nachrichten über Vergleichsverhandlungen mit Opfern und Behörden, deutet sich gar eine Einigung an, steigt der Kurs wieder.

Wer derartige Muster kennt und für sich nutzt, kann an der Börse viel Geld verdienen. Das Problem: Die Phasen sind immer unterschiedlich lang, es gibt Erholungen, die wieder verpuffen. Abstürze, die sich nach einer kurzen Pause fortsetzen. Wer nach der Börsenweisheit "Buy on bad news" handelt, muss allzu oft erkennen, dass er stattdessen besser "greife nie in ein fallendes Messer" beherzigt hätte.

Die Bayer-Aktie etwa war am 13. August 2018 eindeutig ein solches fallendes Messer. Ein Gericht in Kalifornien hatte damals in erster Instanz einem Hausmeister 289 Millionen Dollar Schadensersatz zugestanden. Er hatte auf Grünflächen Unkraut mit dem Mittel Roundup bekämpft, das auf dem Wirkstoff Glyphosat von Monsanto basiert - und erkrankte an Krebs. Es war der Auftakt einer Klagewelle, die sich Bayer durch Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto einhandelte.

Bayer musste zwei weitere Prozessniederlagen einstecken und sieht sich mit weit über 40.000 Einzelklagen konfrontiert. Der Kurs rutschte weiter ab, im Tief 2019 bis auf 52 Euro, 45 Prozent unter dem Stand vor dem ersten Urteil. Im vergangenen Jahr aber mehrten sich die Hinweise, dass Bayer sich mit einem Vergleich freikaufen könnte. Die Talfahrt endete, der Kurs drehte nach oben. Es wird ein teurer Freikauf, die Rede war zuletzt von zehn Milliarden Dollar. Doch die Unsicherheit, die die Börse überhaupt nicht mag, wäre raus.

Bayer: der erste harte Fall

Für langjährige Bayer-Aktionäre war es ein Déjà-vu. Schon einmal machten sie Ähnliches durch: Am 8. August 2001 musste Bayer den Cholesterinsenker Lipobay wegen gefährlicher Nebenwirkungen vom Markt nehmen. Das Medikament war damals der wichtigste Wachstumsbringer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...