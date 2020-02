Unterföhring (ots) - TV-Premiere: Nach den erfolgreichen Erstausstrahlungen von "Bundespolizei Live" und "Die Klinik - Operation am offenen Herzen" berichtet Kabel Eins in "Notaufnahme Live" zum ersten Mal im deutschen Fernsehen live aus einer Klinik. "Wie angekündigt machen wir den nächsten Schritt im Live-Factual und betreten wieder TV-Neuland", sagt Senderchef Marc Rasmus. "Mit 'Notaufnahme Live' bekräftigt Kabel Eins einmal mehr sein Versprechen für unmittelbare und ungefilterte Programminhalte, die direkt in der Lebenswirklichkeit der Menschen liegen. Das Thema Gesundheitsversorgung ist hoch aktuell und für uns alle relevant."Zwischen Schichtdienst, Schockraum und Schwerstverletzten: In den rund 2.000 Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser leisten Ärzte, Schwestern und Pfleger täglich ihre Arbeit - eine physische wie psychische Höchstbelastung. Jederzeit kann es um Leben und Tod gehen. Wie bewältigen die Teams in Zeiten von überfüllten Notaufnahmen, Übergriffen auf Rettungskräfte und Pflegenotstand diesen Stress? "Notaufnahme Live" zeigt den herausfordernden Alltag des medizinischen Personals hautnah. Moderator Tommy Scheel berichtet am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 20:15 Uhr live aus dem Krankenhaus."Aus welchem Klinikum wir senden werden, geben wir aus Sicherheitsgründen vorher nicht bekannt", erklärt Susanne Stipp, Chefredakteurin Kabel Eins. "Der ungestörte Ablauf in der Notaufnahme hat natürlich Priorität - dafür treffen wir alle Maßnahmen.""Notaufnahme Live" am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHMichael UlichSprecher Kabel EinsTel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4512979