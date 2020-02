Der Aktienkurs von Spotify beeindruckt in der laufenden Handelswoche mit einer relativ hohen Volatilität. Dabei wurde am Mittwoch versucht, das bisherige Allzeithoch bei 143,95 Euro zu durchbrechen. Ein schwieriges Unterfangen. Andererseits liegt bei 125,45 Euro eine solide Unterstützung. Wohin die (charttechnische) Reise geht, was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...