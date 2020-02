Multitenant Objekt EAP3 im Zentrum der Hauptstadt Niedersachsens - Fondsangebot richtet sich an institutionelle Investoren aus Bankenbereich Der Fokus Norddeutschland Fonds der KanAm Grund Group hat in Hannover das "EAP3" am Ernst-August-Platz erworben. Das voll vermietete Objekt gegenüber des Hauptbahnhofes, 1880 als Hôtel de Russie erbaut und 2003/2004 kernsaniert und zur heutigen Multi-Tenant-Immobilie umgenutzt, beherbergt ...

