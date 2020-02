Stützend kamen überwiegend starke Quartalsberichte hinzu. Ausserdem half eine Ankündigung Chinas, bestehende Zölle auf US-Importe in Kürze zu senken.Paris - Gestiegene Hoffnungen, die Coronavirus-Epidemie rasch in den Griff zu bekommen, haben am Donnerstag die Börsen in Europa weiter nach oben getrieben. Die sorgenbedingten Verluste der vergangenen Woche sind nun wieder mehr als ausgeglichen. Stützend kamen überwiegend starke Quartalsberichte hinzu. Ausserdem half eine Ankündigung Chinas, bestehende Zölle auf US-Importe in Kürze zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...