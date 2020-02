FRANKFURT (Dow Jones)--BMW will die Anzahl der Mitarbeiter an seinem bayerischen Werk für Elektroantriebe wegen einer steigenden Nachfrage nach elektrifizierten Autos deutlich erhöhen. "Bis zum Jahresende werden wir die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Bereich von aktuell 600 auf über 1.400 ausbauen", sagte Michael Nikolaides, Chef der Antriebsproduktion bei BMW laut Mitteilung. Mittelfristig sollen am Standort Dingolfing bis zu 2.000 Mitarbeiter an E-Motoren, Batteriemodulen und Hochvoltspeichern arbeiten.

Die Anzahl der benötigten Module für die Fertigung von Hochvoltbatterien dürfte sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. Auch die Anzahl der benötigten E-Motoren "wird signifikant steigen", schätzt der DAX-Konzern.

BMW will das Angebot elektrifizierter Autos in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Dreh- und Angelpunkt bei der Versorgung der meisten Werke rund um den Globus mit E-Antriebskomponenten ist das Werk Dingolfing. Ein Großteil der weltweiten Automobilwerke wird mit Batterien und E-Motoren aus Niederbayern beliefert.

