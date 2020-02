Die jüngste Erholung an den US-Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nachdem zuletzt nachlassende Sorgen bezüglich der global negativen konjunkturellen Auswirkungen der Virusepidemie in China die Anleger wieder zu Käufen animiert hatten, kommt nun hinzu, dass China, wie im sogenannten Phase-1-Handelsabkommen mit den USA verabredet, ab dem 14. Februar Strafzölle auf US-Importe senkt.

Tendenziell stützend dürfte daneben wirken, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump gescheitert ist, wenngleich das so auch zu erwarten war angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse. Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten einen gut behaupteten Start an der Wall Street an.

Konjunkturseitig dürften kaum Impulse zu erwarten sein, veröffentlicht werden wöchentliche Arbeitsmarktdaten aus den USA und Produktivitätskennziffern. Auf Unternehmensseite stehen unter anderen Twitter, Bristol-Myers Squibb und Uber Technologies im Fokus mit ihren Berichten über den Geschäftsverlauf in den vergangenen drei Monaten.

