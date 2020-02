Der Versicherungskonzern führt nach eigenen Angaben Gespräche mit der Deutschen Börse über einen möglichen Verzicht auf die Quartalsberichte.

Der Versicherungsriese Allianz will nicht mehr alle drei Monate Rechenschaft über sein Geschäft ablegen müssen. Ein Sprecher des Münchner Konzerns bestätigte am Donnerstag Gespräche mit der Deutschen Börse über einen Verzicht auf die in der Börsenordnung für alle Dax-Unternehmen vorgeschriebenen Quartalsberichte oder -mitteilungen.

Grund sei die aufwändige Umstellung auf den neuen Bilanzstandard IFRS 17, der die Versicherer 2022 trifft. Man wolle - womöglich schon im nächsten Jahr - auf Halbjahresberichte übergehen. "Eine dürre, weiter abgespeckte Quartalsmitteilung ist keine Option", sagte der Sprecher. "Eine echte Vereinfachung bringt nur die Aufgabe der Berichterstattung über das erste und dritte Quartal."

Die "Wirtschaftswoche" hatte zuerst über den Plan berichtet. Einen Ausschluss aus dem Leitindex Dax, an dem die Aktie des Versicherers fast acht Prozent ...

