Der Deutsche Derivate Verband (DDV) erhielt in der vergangenen Woche die Auszeichnungen "Best Structured Products & Derivatives Association Europe" sowie "Best Educational Initiative". Diese Auszeichnungen vergibt StructuredRetailProducts.com, das Finanzportal der britischen Euromoney-Gruppe, im Rahmen seiner Jahreskonferenz in London. Für die Kategorie Verbandsarbeit waren insgesamt zehn Verbände aus ganz Europa nominiert. Als ein Sonderpreis wurde die Auszeichnung zur besten ...

