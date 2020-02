Stuttgart (www.fondscheck.de) - Der von der LBBW Asset Management aufgelegte LBBW Income Strategie (ISIN DE000A2JQHD0/ WKN A2JQHD) hat von der Rating-Agentur Scope jetzt in der Kategorie Mischfonds Global konservativ das Top-Rating B erhalten, so die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...