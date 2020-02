500 DAX-Punkte in drei Tagen - Euphorie voraus? Oder Corona als Ausrede für Ausblicke und Geschäftszahlen? Wo sind die Börsenchancen zwischen Corona und Konjunktur besser, Andreas Lipkow? Die Börse zwischen Übertreibungen nach unten, zu viel Euphorie in einzelnen Titeln und Nachhol-Bedarf? Wie schlimm kann eine konjunkturelle Corona-Delle werden? Ist das Schlimmste bereits überstanden? Wo jetzt investieren? Fragen von Antje Erhard an Andreas Lipkow von comdirect an der Börse Frankfurt. Lorum Ipsum Dolor