Büdelsdorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Pictet Asset Management Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der freenet AG weiterhin aus: Die Leerverkäufer von Pictet Asset Management Ltd halten die Aktien des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) unter Beschuss. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...