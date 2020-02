Vaduz (ots) - Am Mittwoch, 5. Februar 2020 ist in Liechtenstein und in der gesamten Schweiz der jährliche Sirenentest durchgeführt worden. Alle 23 Sirenen des Landes funktionieren einwandfrei. Bei der Alarmierung über die Alertswiss-App kam es zu Verspätungen. Die Alarmierung der Bevölkerung funktioniert grundsätzlich auf einem hohen Niveau.In Liechtenstein und in der Schweiz gibt es zum Schutz der Bevölkerung rund 5'000 stationäre Sirenen für den Allgemeinen Alarm. Alle stationären Sirenen sind an das einheitliche Steuerungssystem Polyalert angeschlossen. Polyalert dient gleichzeitig auch als Kernsystem für die Verbreitung von Alarmmeldungen und ergänzenden Informationen über die Alertswiss-Kanäle (Alertswiss-App und -Website).Beim letzten Sirenentest haben alle 23 getesteten stationären Sirenen des Landes einwandfrei funktioniert. Da die Sirenen jedes Jahr getestet und festgestellte Mängel im Anschluss behoben werden, kann die Funktionssicherheit auf sehr hohem Niveau gehalten werden.Alarmierung über AlertswissZum zweiten Mal konnte die Alarmierung über die digitalen Alertswiss-Kanäle getestet werden. Liechtenstein und alle Kantone haben erfolgreich einen Alarm verbreitet. Aufgrund der gleichzeitig ausgelösten Meldungen sämtlicher Kantone kam es zu Verspätungen bei der Übermittlung an die iOS-Geräte. Die App-Entwickler werden der Ursache auf den Grund gehen.Mit den Alertswiss-Dienstleistungen kann sich die Bevölkerung in der Schweiz besser auf Katastrophen und Notlagen vorbereiten. Verhaltensanweisungen können von den zuständigen Behörden schnell und direkt an die betroffene Bevölkerung übermittelt werden.Die Alertswiss-App gibt es kostenlos für Android- und für iOS-Systeme. Sie ist downloadbar im Google Play Store und im App Store von Apple.Weitere Informationen:Alertswiss (www.alert.swiss)Alarmierung der Bevölkerung (www.babs.admin.ch/de/alarm/alarmierung.html)Kontakt:Amt für BevölkerungsschutzT +423 236 69 16Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100841381