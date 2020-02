Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, rechnet nicht damit, dass die AfD notwendigerweise als großer Gewinner aus möglichen Neuwahlen in Thüringen hervorgeht. "Es gibt keinerlei Belege dafür, dass bei vorgezogenen Neuwahlen automatisch immer die politischen Ränder gestärkt werden", sagte Güllner der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Zudem ist die AfD bei keiner Landtags- oder Kommunalwahl seit der Bundestagswahl 2017 in absoluten Zahlen gestärkt worden."

Gleichzeitig schloss der Meinungsforscher nicht aus, dass die Linke in Thüringen von Neuwahlen profitieren könnte. "Der ehemalige Ministerpräsident Ramelow hatte sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wirtschaft extrem hohe Beliebtheitswerte. Wenn so jemand politisch derart gemeuchelt wird, wie jetzt geschehen, kann das durchaus zusätzliche Sympathien bringen", meinte er. Deshalb halte er es nicht für ausgeschlossen, dass die Linke bei Neuwahlen in Thüringen zulegen könnte.

Auf die Liberalen sah der Forsa-Chef auf Bundesebene angesichts der Vorgänge in Erfurt schwierige Zeiten zukommen. "Die Tatsache, dass sich Ministerpräsident Kemmerich mit den Stimmen der AfD hat wählen lassen, wird die FDP auf Bundesebene in jedem Fall schwächen", prognostizierte Güllner. Wie dramatisch es werde, hänge von der weiteren Entwicklung in Thüringen ab.

Unterdessen sprach sich in einer Umfrage eine Mehrheit für den Rücktritt des FDP-Politikers Thomas Kemmerich vom Amt des thüringischen Ministerpräsidenten aus. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Handelsblatts vom Donnerstag votierten 53 Prozent der Befragten für diesen Schritt, berichtete die Zeitung.

Der FDP-Landeschef hatte am Vortag mit den Stimmen von CDU und AfD im dritten Wahlgang überraschend gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) gewonnen. Vertreter der großen Koalition auf Bundesebene hatten dies scharf kritisiert und Neuwahlen gefordert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einem "unverzeihlichen" Vorgang, der "wieder rückgängig gemacht werden" müsse.

