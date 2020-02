EUR/USD bleibt in der Defensive um 1,10 - Unter dem 55-Tage-SMA bleiben die Angebote intakt - Der EUR/USD wird am Jahrestief im Bereich der 1,0990 gehandelt, nach dem er seinen Spike zur 1,1015 nicht ausbauen konnte. Das Paar konnte den Unterstützungsbereich von 1,10/1,0990 nicht nachhaltig durchbrechen und so kommt es möglicherweise zu einer Konsolidierung, ...

