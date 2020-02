Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA: Maschinenbauer ziehen enttäuschende Bilanz für 2019

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben für 2019 eine enttäuschende Bilanz gezogen. Im Vergleich zum Vorjahr steht für das Gesamtjahr ein Minus von real 9 Prozent in den Orderbüchern. "Auch das Ende des Jahres machte dabei keine Ausnahme, eine Überraschung blieb aus", berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Im Dezember verfehlten die Bestellungen das Vorjahresniveau um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Inland wurden 5 Prozent weniger Bestellungen verzeichnet, aus dem Ausland kamen 7 Prozent weniger Aufträge.

IfW: Deutsches BIP steigt im ersten Quartal nur wenig

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist nach Veröffentlichung überraschend schwacher Auftragseingangsdaten für Dezember nur gebremst optimistisch. "Schnellschätzungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das vierte Quartal 2019 auf Basis der von Eurostat veröffentlichten Daten deuten auf ein leichtes Plus von 0,1 Prozent hin", schreibt Volkswirt Nils Jansen in einem Kommentar. Auch im ersten Quartal 2020 wird das BIP seiner Ansicht nach kaum mehr als stagnieren. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht eine erste BIP-Schätzung für das vierte Quartal am 14. Februar.

Lagarde: Geldpolitik muss Fakten und Mandat folgen

Präsidentin Christine Lagarde hat sich gegen Forderungen gewandt, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wegen negativer Nebenwirkungen rasch zu normalisieren. In einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte Lagarde, die Geldpolitik müsse vor allem ihr Mandat erfüllen. Zudem äußerte sie Zweifel daran, dass die EZB-Geldpolitik der entscheidende Grund für niedrige Bankengewinne und hohe Immobilienpreise ist.

Lagarde: Fähigkeit der EZB zu Lockerung begrenzt

Die Fähigkeit von Zentralbanken zur Lockerung ihrer Geldpolitik hat sich nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde verringert. "Der Rückgang des Trendwachstums wegen des rückläufigen Produktivitätswachstums und der Bevölkerungsalterung und das Erbe der Finanzkrise haben die Zinsen gesenkt", sagte Lagarde in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Ifo erwartet wegen Coronavirus Dämpfer für deutsche Wirtschaft

Das Ifo-Institut rechnet angesichts der Coronavirus-Epidemie mit Folgen für die Wirtschaft in Deutschland. Ein Dämpfer des chinesischen Wirtschaftswachstums um einen Prozentpunkt durch die Epidemie würde die hiesige Konjunktur um 0,06 Prozentpunkte reduzieren, heißt es in einem Aufsatz in der Publikation Ifo-Schnelldienst. Voraussetzung ist, dass die Krankheit ähnlich verlaufe wie die Sars-Epidemie im Jahr 2003.

DIHK mahnt nach schwachen Auftragseingängen Entlastungen an

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat nach dem überraschenden Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Dezember Steuersenkungen und mehr öffentliche Investitionen verlangt. "Steuern senken und die öffentlichen Investitionen hochfahren sollte ein zentrales Motto in diesem Jahr sein", sagte DIHK-Experte Kevin Heidenreich in Berlin. Die weltweiten Handelskonflikte schlügen sich in den Auftragsbüchern der deutschen Industrie nieder.

Merkel: Kemmerichs Wahl muss rückgängig gemacht werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD verlangt, das Ergebnis "wieder rückgängig zu machen". Sie nannte die Wahl mit der Unterstützung der AfD "unverzeihlich". Bei einer Pressekonferenz in Pretoria sagte Merkel laut TV-Übertragung: "Da dies absehbar war in der Konstellation, die im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist, und deshalb auch, dass er wieder rückgängig gemacht werden muss."

Kemmerich widersetzt sich Rücktrittsforderungen aus der FDP

Thüringens neuer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) wehrt sich gegen massiven Druck aus der eigenen Partei, die ihn zum Amtsverzicht bewegen will. "Ich will nicht zurücktreten", sagte der FDP-Politiker dem Sender Phoenix. Er habe den Auftrag erhalten, Thüringen zu regieren. Für ihn seien "Neuwahlen keine Option", weil dabei ein ähnlich schwieriges Ergebnis wie bei der letzten Wahl herauskommen würde.

Umfrage: Mehrheit für Rücktritt von Kemmerich

Die Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich einer Umfrage zufolge einen Rücktritt von Thomas Kemmerich (FDP) vom Amt des Thüringer Ministerpräsidenten. 53 Prozent der Befragten hätten sich für diesen Schritt ausgesprochen, heißt es in der repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Handelsblatts. 28 Prozent der Befragten waren dafür, dass Kemmerich im Amt bleibt. 18 Prozent waren unentschlossen oder machten keine Angaben.

Scholz will Sparer im Zuge von Finanztransaktionssteuer entlasten - Bericht

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Kleinsparer im Gegenzug zu der Einführung einer Finanztransaktionssteuer laut einem Zeitungsbericht steuerlich entlasten. Demnach solle der Sparerpauschbetrag von aktuell 801 Euro um 50 Euro auf 851 Euro erhöht werden, bei gemeinsam veranlagten Paaren würde der Betrag entsprechend um 100 Euro auf 1.702 Euro im Jahr steigen, berichtete die Welt.

+++ Konjunkturdaten +++

Philippinen/Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.