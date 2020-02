Wien (www.fondscheck.de) - Friedrich Merz bereitet seinen Abschied aus der Asset-Management-Branche vor, so die Experten von "FONDS professionell"."Ich habe mich entschieden, meine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock in Deutschland zum Ende des ersten Quartals zu beenden", schreibe der frühere Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf seiner Website. "Es war mir eine Freude und große Ehre, das Unternehmen in Deutschland über die vergangenen vier Jahre zu begleiten, und ich möchte Larry Fink, Rachel Lord und Dirk Schmitz für die sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit danken." Merz habe den Aufsichtsratsvorsitz bei der Deutschland-Tochter des US-Investmenthauses im März 2016 übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...