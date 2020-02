So schnell kann es gehen, DAX und Dow sind year-to-date bereits wieder deutlich im Plus. Die Corona-Ängste gehen wieder zurück und vor allem: China wird ab 14.2. die Zölle für US-Importe im Wert von rund 75 Mrd. USD halbieren. Also bitte, eben gerade freigesprochener Herr Trump bitte nachziehen und auch Erleichterungen für China. Der ATX zieht nun auch schön langsam wieder in Richtung 3186, das Niveau vom Jahresstart. voestalpine hat heute - für sich gesprochen - "schlechte" Zahlen geliefert, gibt aber den ersten versöhnlichen Ausblick seit Langem. Silberstreif? Die Aktie steigt jedenfalls in einer Erstreaktion. ATX ( Akt. Indikation: 3149,80 /3150,00, 0,81%)voestalpine ( Akt. Indikation: 23,53 /23,58, 2,01%) Ein wenig Sorgen macht Amag, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...