marktEINBLICKE um 12: Anleger werden immer hoffnungsvoller, Tesla-Aktie erholt sich nach dem Crash

Immer mehr Anleger setzen aktuell auf Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus. Auch die guten Vorgaben von den US-Börsen sorgen dafür, dass der DAX am Donnerstagmittag erneut leicht zulegen kann. Das Allzeithoch vom 22. Januar bei 13.640 Punkten ist inzwischen wieder zum Greifen nahe.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 13.545 MDAX +0,2% 28.823 TecDAX +0,0% 3.194 SDAX +0,1% 12.622 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.793

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Im Fokus standen auch die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014). Nachdem die Aktie am Mittwoch einen scharfen Kurseinbruch verzeichnete, konnten sich die Notierungen am Donnerstagmittag wieder stabilisieren. Die Chancen stehen damit gut, dass Tesla an der Börse jetzt eine neue Aufholbewegung startet.

Den vollständigen Artikel lesen ...