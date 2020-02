Der spanische Projektierer RIC Energy hat die 20 Projekte mit knapp 1000 Megawatt Photovoltaik-Leistung an den koreanisch-deutschen Konzern verkauft. Hanwha Q-Cells bestätigte pv magazine einen lokalen Medienbericht.von pv magazine Spanien Die spanische Tageszeitung "El Confidencial" berichtete am Mittwoch, dass das multinationale Unternehmen RIC Energy 20 "baureife" Photovoltaik-Projekte mit einer Gesamtleistung von fast 1000 Megawatt in den Provinzen Ciudad Real, Sevilla, Cordoba, Jaen, Teruel, Zaragoza, Cádiz, Valladolid, Palencia und Badajoz an Hanwha Q-Cells verkauft hat. Ein Vertreter des ...

