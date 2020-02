Dabei gingen sowohl die Inlandsbestellungen wie auch die Auslandsorders um 9 % zurück. Bezogen auf die Euro-Länder beträgt der Rückgang 8 %, bezogen auf die Nicht-Euro-Länder 9 %. "Zusammengefasst war 2019 ein konjunkturell trübes Jahr für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland", kommentierte der VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann die Zahlen. "Insbesondere internationale Handelsstreitigkeiten, zunehmender Protektionismus und das Brexit-Abenteuer sowie der tiefgreifende Strukturwandel in der Automobilindustrie haben zu Unsicherheiten und Investitionszurückhaltung geführt. Das hat in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...