Unterföhring (ots) - Es ist Zeit für ein neues Experiment. Zeit, ein Tabu zu brechen - oder ist das permanente "Sich-gegenseitig-Bewerten" nicht längst ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, geben 14 Bewohner die Kontrolle über das, was die Welt von ihnen sieht, in die Hände von "Big Brother". Die Jubiläumsstaffel der Mutter aller Reality-Shows startet am Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1. Sind die Bewohner stark genug, sich treu zu bleiben oder verfallen sie der Selbstinszenierung?Diese Fragen beantworten in diesem Jahr erstmals auch die Zuschauer. Sie haben die Möglichkeit, das Verhalten der Bewohner jeden Tag neu zu bewerten. Mit dem "BW" (Bewohner-Wert) setzt SAT.1 die Bewohner einer ständigen Bewertung aus. Ab heute können die User der SAT.1-App einmal täglich den Wert der Bewohner bestimmen, indem sie 1 bis 5 Sterne vergeben. Wann sie abstimmen wollen, entscheiden die User selbst. Eine upgedatete Version der SAT.1-App für IOS- und Android-Geräte ist ab sofort kostenlos zum Download verfügbar. Alles zu den Bewohnern, alle Folgen, exklusives Bonusmaterial und die Bewohner-Wert-Rankings sind in der SAT.1-App rund um die Uhr abrufbar.Welche Auswirkungen die Bewertung auf die Sendung hat, erfahren die Zuschauer von Moderator Jochen Schropp in der großen Einzugsshow am Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1.Psychologe Ulrich M. Schmitz, der seit 25 Jahren Protagonisten im TV begleitet und auch den neuen Bewohnern zur Seite stehen wird, sagt: "Erst einmal bleibt das "Sich-zeigen" und einer öffentlichen Bewertung aussetzen das Kernmerkmal des TV-Projekts. Das Besondere ist in dieser Staffel die Direktheit und Unmittelbarkeit der Zuschauer-Rückmeldung und damit auch die direkte Herausforderung innerer Stabilität und Sicherheit. Wir werden also beobachten können, wie unterschiedlich Menschen mit positiven und negativen Bewertungen umgehen. Wir werden auch erleben, wie sich Haltungen und Meinungen der Zuschauer ändern können und ihrerseits Beeinflussungen unterliegen."Zusatzinhalte und alle Infos rund um "Big Brother" auch auf www.bigbrother.de und über den red button auf der Fernbedienung.Die bekannteste Reality-Show der Welt ist zurück! Zum ersten Mal zeigt SAT.1 "Big Brother" und 14 Bewohner, die sich der Frage stellen müssen: "Was ist ein Mensch wert?""Big Brother" ab Montag, 10.Februar 2020-Montags, 20:15 Uhr live und Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn-Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf Joyn-Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: BigBrother2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRSimon WalterTel. +49 [89] 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4513425