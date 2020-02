Die Tesla-Aktie stieg um 36 Prozent in zwei Tagen - auf über 900 US-Dollar. Bis Teslas Produktion in China ins Stocken geriet. Der Preis der der Tesla-Aktien hat sich seit Beginn des Jahres mehr als verdoppelt. In den letzten Tagen schaffte die Aktie teils sogar Sprünge von 20 Prozent an einem Tag. Die Welle scheint nun gebrochen zu sein: Vom 961-Dollar-Hoch am Dienstag fiel das Papier auf 730 Dollar. Der Auslöser für die Trendwende sind Produktionsengpässe in China. Dort bleibt wegen des Coronavirus eine Tesla-Fabrik ...

