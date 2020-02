FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental baut in den USA ein neues Werk zur Fertigung von Radarsensoren. In den Bau des Werks in New Braunfels, Texas, sollen in den kommenden drei Jahren rund 100 Millionen Euro investiert werden, teilte der DAX-Konzern mit. Der erste Spatenstich sei bis Mitte 2020 geplant, kommendes Jahr soll dann die Sensorproduktion starten. Zu den bestehenden 450 Arbeitsplätzen in Entwicklung und Produktion von Fahrerassistenzsystemen in der Region sollen durch den Neubau 130 Jobs hinzukommen.

Automobilhersteller setzen Radarsensoren für Funktionen wie Notbremsassistent und intelligenter Tempomat ein. Bisher produziert Continental entsprechende Sensoren im rund 25 Kilometer von New Braunfels entfernten Seguin.

