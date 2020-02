Wien (www.fondscheck.de) - In Liechtenstein hat ein neuer Online-Vermögensverwalter den Startknopf gedrückt, so die Experten von "FONDS professionell".Estably sei nach eigenen Angaben der erste Robo des Fürstentums. Die Tochter der Liechtensteiner Früh und Partner Vermögensverwaltung, die ein Kundenvermögen von rund 1,4 Milliarden Euro betreue, möchte nun auch in Deutschland und Österreich sowie in acht weiteren Staaten auf Kundenfang gehen. Ab 35.000 Euro seien Interessenten dabei. ...

