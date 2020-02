Ort des Tages: Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment in Ternitz. Die Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft produziert Hochpräzisionsteile aus hochlegiertem Stahl und bietet Schlüsselkomponenten für die Oilfield Service Industrie an. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole Tools für das Bohren und Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. Ihr Firmensitz befindet sich in Niederösterreich im Süden von Wien. Dieser und weitere Orte des Tages in unserer Finanzmap in Österreich. Share link SBO ( Akt. Indikation: 42,75 /43,10, 2,32%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.02.)

Den vollständigen Artikel lesen ...