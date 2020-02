Die Lohnstückkosten sind im Nicht-Landwirtschaftssektor der USA im vierten Quartal 2019 um 1,4% gestiegen, wie die am Donnerstag veröffentlichten Daten des US Bureau of Labor Statistics zeigen. Dieser Wert folgte dem Anstieg des dritten Quartals um 2,5% und entsprach den Markterwartungen. "Die Lohnstückkosten stiegen in den letzten vier Quartalen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...