Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 06. Februar 2020 (Woche 6)/06.02.202018.15 h für RP: Nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!18.15RP: Die Rezeptsucherin in WillmenrodDonnerstag, 13. Februar 2020 (Woche 7)/06.02.202022.45Kunscht!Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:Die 17. art KARLSRUHE - "Ein Festival des Dreidimensionalen" und Kunscht ist zu Gast - mit Moderatorin Ariane Binder!Starke Bilder! Der Hans Platschek Preis 2020 geht an die Künstlerin Helga Schmidhuber - ein Atelierbesuch!Alle pilgern zur art KARLSRUHE - Kunscht-Reporter Steffen König geht in den Baumarkt - aber warum? Eine Reportage!Die altmeisterliche Perfektion - der Maler Jan Peter Tripp auf der art KARLSRUHE - ein Porträt!Opernsänger -Stimmlage Countertenor und Breakdancer - und jetzt erstmals in einer Titelrolle zu erleben:Shootingstar Jakub Józef Orliñski in "Tolomeo" - bei den Händel-Festspielen in Karlsruhe!Ein Jubiläum! Der Mann im Turm: Verrückter? Revolutionär? Schwäbischer Idylliker? Hölderlin 2020 - seine Geister, seine Orte!Freitag, 14. Februar 2020 (Woche 7)/06.02.202022.00NachtcaféDie SWR TalkshowGäste bei Michael SteinbrecherFolgenreiche IrrtümerFehler möchte niemand machen, doch trotzdem passieren sie jedem von uns und kommen fast täglich vor. Es ist menschlich, auch mal falsch zu liegen und meist sind Fehlgriffe auch korrigiert und schließlich vergessen. Doch es kann auch ganz anders kommen: Was, wenn Ausrutscher gravierende Folgen nach sich ziehen, wenn die Fehler Anderer das ganze Leben auf den Kopf stellen?Da ist die Patientin, die nach einer falschen Diagnose lebenslang an den Rollstuhl gefesselt ist oder aufgrund einer Verwechslung an einem völlig falschen Organ operiert wurde. Oder die Nachbarin, die durch einen Justizirrtum seit Jahren unschuldig hinter Gittern sitzt. Auch das vertauschte Kind, das nach der Geburt den falschen Eltern mitgegeben wird, muss unfreiwillig mit den Konsequenzen eines unbeabsichtigten Fehlers leben. Eine schlichte Namensverwechslung durch Behördenschlamperei hat schon so manche unvorhergesehene Lawine in Gang gesetzt.Irrtümer können aber auch zu unverhofftem Glück, Reichtum oder Erfolg, Fehltritte zum Happy End führen. Wer aus Versehen in die falsche U-Bahn einsteigt und dort seine große Liebe kennenlernt, ist rückblickend sicherlich froh über sein Missgeschick. Auch eine Bewerbung, die aus Versehen auf dem falschen Schreibtisch landet, kann der Zufallsstart für eine ganz große Karriere sein.Wie umgehen mit der Schuld, die man durch eine Fehleinschätzung anderen angetan hat? Was tun, wenn man feststellt, dass eine falsche Entscheidung unumkehrbare Auswirkungen hat? Und können die Betroffenen besser verzeihen mit dem Wissen, dass es sich "nur" um ein Versehen gehandelt hat? "Folgenreiche Irrtümer", am Freitag, 14.2.2020 in der SWR Talkshow Nachtcafé mit Michael SteinbrecherMontag, 17. Februar 2020 (Woche 8)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!07.10Im Bann der Jahreszeiten - WinterWinterhärteErstsendung:17.12.2015 in arteFreitag, 21. Februar 2020 (Woche 8)/06.02.202022.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsendedatum beachten!22.00NachtcaféDie SWR TalkshowGäste bei Michael SteinbrecherVon Geld und Macht - dürfen Reiche alles?Erstsendung:22.06.2018 in SWR/SRSonntag, 01. März 2020 (Woche 10)/06.02.202022.50 h: Beitrag ist ein Hörfilm!22.50Zeit der KannibalenSpielfilm Deutschland 2014Autor:Stefan Weigl Rollen und Darsteller:Fran Öllers____Devid StriesowKai Niederländer____Sebastian BlombergBianca März____Katharina SchüttlerSingh____Romesh RanganthanJohn Schernikau____Steve ElleryVincent Akume____Jaymes Butlerund andereKamera: Pascal SchmitFreitag, 06. März 2020 (Woche 10)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!18.15BW+RP: Mensch HeimatWir aus IsnySamstag, 07. März 2020 (Woche 11)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!08.00Mensch Heimat (WH von FR)Donnerstag, 12. März 2020 (Woche 11)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!18.15BW+RP: Oma kocht am bestenKrautrouladen mit KartoffelklößenErstsendung:06.06.2019 in SWR BWFreitag, 13. März 2020 (Woche 11)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!06.40BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)Samstag, 14. März 2020 (Woche 12)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!12.45BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)Krautrouladen mit KartoffelklößenErstsendung:06.06.2019 in SWR BW15.45SR: Oma kocht am besten (WH von DO)Krautrouladen mit KartoffelklößenErstsendung:06.06.2019 in SWR BWMontag, 16. März 2020 (Woche 12)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!07.10Im Bann der Jahreszeiten - WinterFrühlingsbotenErstsendung:18.12.2015 in arteDonnerstag, 19. März 2020 (Woche 12)/06.02.2020Sendung(en) mit VT-UT!23.15Rosengeschichten