Im wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 (grösster Bestandteil im Depot) habe ich gestern Polytec bei 7,83 aufgestockt. Das wikifolio ist ytd heute Vormittag wieder knapp über den Jahresstartwert gegangen.Polytec ( Akt. Indikation: 7,61 /7,66, -2,12%) Heute gibt es Zahlen von OMV, RBI und voestalpine, also gleich 3x ATXFive. Alle drei Titel sind im Depot "long" gewichtet, teilweise sogar mit Hebel. Bis auf die OMV (da bin ich via Bonus-Produkt investiert) wird das Zahlenmaterial positiv aufgenommen. Freue mich vor allem über die RBI. OMV ( Akt. Indikation: 44,48 /44,56, -2,22%)RBI ( Akt. Indikation: 22,27 /22,38, 3,60%)voestalpine ( Akt. Indikation: 23,53 /23,58, 2,01%) Die bankdirekt.at-Plattform ist derzeit per Web nicht erreichbar, über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...