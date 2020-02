Das US Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im Jahr 2020 voraussichtlich um 2,25% wachsen, sagte Dallas Fed-Präsident Robert Kaplan am Donnerstag. "Meine Wachstumsaussichten wären ohne Boeing und Coronaviren sogar noch besser", erklärte Kaplan. "Etwas mehr Stabilität im Handel wird das globale Wachstum in diesem Jahr begünstigen, weniger Unsicherheit sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...