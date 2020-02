Die Immobilienpreise klettern noch, Mieten legen nur noch leicht zu. In den Metropolen steigen Profi-Investoren bereits aus. Für Private rechnet es sich oft eher, zu mieten. Der Immobilienatlas zeigt 50 Städte im Detail.

Ein Herzchen prangt ganz oben. Daneben der Spruch: "Hier bin ich zu Hause, hier gehör ich hin!" Der Zettel an einer Ampel in Düsseldorf-Friedrichstadt, südlich des Stadtzentrums, ist liebevoll gestaltet. Eine junge Frau, Anfang 30, sucht eine Wohnung zum Kauf, ab 50 Quadratmetern: "Wer kennt die Oma der Cousine oder andere nette Leute, die gerade einen Käufer suchen?"

Schon vor Weihnachten hat sie ihren Aushang bei einem Spaziergang an Ampeln und Laternenmasten verteilt, 50 Mal, erzählt die Frau am Telefon. Sie arbeitet als Managerin in der Metallindustrie. Noch wohnt sie zur Miete. Ihr Traum wäre eine große Maisonettewohnung, gut aufgeteilt, unterm Dach gelegen und mit Balkon. "Am besten für 100.000 Euro", scherzt sie. Tatsächlich ist sie relativ offen und würde sich jedes Angebot ansehen. Nur: Es kommt keins. "Dieser Anruf ist die erste Reaktion", sagt die Frau. Für sie persönlich sei das kein Drama. "Ich habe nichts zu verlieren. Aber was sollen erst Freunde machen, die mit Kindern auf eine passende Wohnung angewiesen sind?"

Im Zweifel suchen diese weiter. Der sagenhafte Boom der Haus- und Wohnungspreise läuft in das zwölfte Jahr. Doch auch wenn die Menschen in den Städten noch keine Änderung wahrnehmen: Stimmen, die vor einem drastischen Ende des Boom warnen, sind häufiger zu hören. Die Deutsche Bundesbank etwa hält Immobilien in den Städten für bis zu 30 Prozent überbewertet, die Großbank UBS sieht in München das größte Blasenrisiko weltweit, vor Toronto und Amsterdam. Und Blasen - das weiß jedes Kind - platzen. Irgendwann.

Das Forschungsinstitut F+B errechnete, dass neu einziehende Mieter 2019 im Schnitt aller deutschen Gemeinden 0,3 Prozent weniger zahlen mussten als im Vorjahr. Tatsächlich: weniger! Selbst in 11 der teuersten 50 Städte seien die Mieten auf Jahressicht gesunken. Die Immobilienbranche lässt das nicht kalt. In einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) unter 100 Managern der Immobilienbranche dominierten negative Erwartungen. Der Eindruck erhärte sich, "dass die Boomphase ihr Ende erreicht hat", befand das IW.

Bis zu zwölf Prozent Preiszuwachs

Trotzdem erwartet Reiner Braun, Chef des Forschungsinstituts Empirica, keine fallenden Preise für Häuser und Wohnungen: "Der beste Indikator für Preisrisiken wäre ein steigender Leerstand. Davon ist in den Städten noch nichts zu sehen." Im Gegenteil: Vielerorts stehen sogar weniger Wohnungen leer, die Leerstandsquote ist im bundesdeutschen Schnitt auf gut zwei Prozent gesunken. Und die Kaufpreise? Sind weiter kräftig gestiegen: 2019 mussten Wohnungskäufer in den 50 größten deutschen Städten neun Prozent mehr zahlen als im Jahr zuvor, zeigen Daten des Internetportals Immobilienscout24. Die stärksten Zuwächse, jeweils mehr als zwölf Prozent, gab es in Leipzig, Halle und Ludwigshafen - also eher günstigen Städten. Auch die bei neuen Verträgen verlangten Mieten sind auf dem Portal noch gestiegen - im Schnitt aller Städte um vier Prozent. Preise und Mieten werden dabei mittels eines statistischen Modells um Qualitätseffekte bereinigt. So soll eine wirklich vergleichbare Preis- und Mietentwicklung abgebildet werden.

Der diffusen Datenlage wegen konkurrieren nun verschiedene Deutungen. Kristian Kehlert, Datenspezialist bei Immobilienscout24, gehört zu den Optimisten. Er glaubt an weiter anziehende Preise. Die Entwicklung von Mieten und Kaufpreisen habe sich ohnehin entkoppelt. Und die Vermarktungsdauer von Kauf- oder Mietimmobilien bleibe kurz. Was im Internet steht, findet schnell einen Käufer. "Die Nachfrage in den Städten ist ungebrochen hoch", sagt Kehlert.

Optimisten nennen Zahlen wie diese: Der Bedarf an neuen Wohnungen wird auf über 300.000 pro Jahr geschätzt. Doch seit Jahren wird weniger gebaut, auch 2019. Auch die Zahl der zum Bau genehmigten Wohnungen stieg nur minimal. Sinkende Preise als Folge eines Überangebots kann es so kaum geben. Die Bundesregierung hatte eigentlich sogar 375.000 neue Wohnungen pro Jahr erreichen wollen.Wie also lautet die Empfehlung im zwölften Jahr des Immobilienbooms: Kaufen? Mieten? Oder gar verkaufen?

Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme: Für den Immobilienatlas hat die WirtschaftsWoche die 50 größten Städte aus Sicht von Anlegern und Selbstnutzern analysiert. Der Blick auf Preise, Mieten, Arbeitsmarkt, Kaufkraft und weitere wichtige Standortfaktoren zeigt, wo Käufer und Eigentümer in den nächsten zehn Jahren gute Chancen auf weitere Wertsteigerungen haben - und wo Risiken dominieren. Wie im Vorjahr schneiden Düsseldorf und Hamburg am besten ab, Chemnitz am schlechtesten.

Die Analyse hat sich bewährt. In den zehn von uns in den Jahren 2010, 2011 und 2012 jeweils als besonders aussichtsreich eingestuften Städten haben die Kaufpreise seitdem 42 Prozent stärker zugelegt als in den übrigen Städten. In den zehn am schlechtesten bewerten Städten stiegen sie nur halb so stark. Ergänzt wird die Analyse von Zahlen und Fakten durch Einschätzungen von Marktkennern - und Stimmungsbildern von Menschen, die in den Städten auf der Suche nach Haus oder Wohnung sind.

Flucht ins Umland

Es sind Menschen wie Familie Hoffmann*. Thomas Hoffmann arbeitet als Ingenieur bei Bosch, seine Frau als angestellte Ärztin. Vor anderthalb Jahren ist Thomas Hoffmann nach Stuttgart gezogen. Seine Frau und die vier Kinder, das älteste acht Jahre alt, sind in ihrer bisherigen Altbauwohnung geblieben, in einer kleineren Stadt etwa 150 Kilometer entfernt. Zum Pendeln ist das zu weit, findet Thomas Hoffmann. Sein Plan: Er startet im neuen Job und sucht in Stuttgart ein Haus für die Familie. Dann kommen alle nach - in das erträumte frei stehende Einfamilienhaus, mit Garten, zentral gelegen. Mit ihren gut bezahlten Jobs dürfte das kein Problem sein, dachten die Hoffmanns.

War es aber doch. "Unser Limit liegt bei 1,5 Millionen Euro", sagt Thomas Hoffmann. "Dafür gibt es nicht das, was wir uns vorgestellt hatten." Zwei Millionen wären für ein passendes Haus nötig. "Für den Kredit müssten wir 6000 Euro monatlich zahlen. Das ist nicht zu stemmen." Sein Eindruck: "Wir sind zur falschen Zeit am falschen Ort."

Obwohl der neue Job bei Bosch ihm gut gefällt, denkt er nun über eine Kündigung nach. Oder sie ziehen doch ins Stuttgarter Umland, "in die Käffer", wie Hoffmann sagt. Dort wäre ein Haus schon für eine Million Euro zu haben. Dafür würde die schlechte Anbindung den Familienalltag mit Jobs, Schule und Kita zur organisatorischen Meisterleistung machen.

Während die Hoffmanns noch zögern, weichen andere notgedrungen aus. Immer häufiger ziehen Immobilieninteressenten ins Umland der Städte oder sogar in Nachbarstädte - und treiben die Preise dort. Es komme zu einer "regionalen Verbreiterung der Wohnungsnachfrage", schreibt die Bundesbank. Starke Preissteigerungen gebe es im Umland der Städte, aber mittlerweile selbst in Landkreisen fernab der Ballungsräume.Braun von Empirica erkennt darin einen größeren Trend. In Berlin zum Beispiel sei der Saldo aus Zu- und Fortzüglern schon im vierten Jahr gesunken. Studenten aus Brandenburg, die in der Hauptstadt keine bezahlbare Wohnung finden, würden dann etwa nach Magdeburg oder Chemnitz ...

