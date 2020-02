(NEU: Sondersitzung des FDP-Parteivorstands) === 01:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers of New York University *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsu *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember (und Gesamtjahr 2019) Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +14,0 Mrd Euro zuvor: +18,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +24,1 Mrd Euro zuvor: +24,9 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 770,804 Mrd CHF 09:30 DE/Opel Automobile GmbH, PK zur geplanten Batteriezellproduktion, u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Opel-CEO Lohscheller, Kaiserslautern 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +158.000 gg Vm zuvor: +145.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,11% gg Vm/+2,9% gg Vj *** - DE/FDP-Parteivorstand, Sondersitzung zu Vertrauensfrage von Parteichef Lindner, Berlin *** - CN/Handelsbilanz Januar *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), Malta (Moody's), Tschechien (Moody's), Russland (Fitch) ===

