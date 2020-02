Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta023/06.02.2020/15:45) - Wir laden die Aktionäre der Ojooo AG, Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg



zur ordentlichen Hauptversammlung am



20.03.2020, 14:00 Uhr



in die Räumlichkeiten des



Regus Center, Am Potsdamer Platz 10, 5th floor, Haus 2, 10785 Berlin



ein.



Tagesordnung



TOP 1: Die Begrüßung erfolgt durch den Aufsichtsratsvorsitzenden



TOP 2: Die Beschlussfähigkeit wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden festgestellt.



TOP 3: Anhand einer Präsentation wird die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens dargestellt. Der Vorstand wird über die aktuelle Situation berichten.



TOP 4: Es liegen die aktuellen Jahresabschlüsse aus.



TOP 5: Entlastung des Vorstandes



TOP 6: Entlastung des Aufsichtsrates



TOP 7: Verschiedenes



Der Vorstand



