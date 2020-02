So (ir)rational sind die Märkte: Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt des Lithiumbooms, hätte die obige Schlagzeile zweifellos ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Jetzt ist von Feierlaune keine Spur: International Lithium Corp. (TSX V: ILC; FRA: IAH) und sein strategischer Partner Ganfeng Lithium Co. Ltd. haben die Ressource für das Mariana-Lithium-Sole-Projekt in Salta, Argentinien, gegenüber der vorangegangenen Schätzung aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...