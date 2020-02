Die Umstellung der Verwaltung auf digitale Lösungen geht in Deutschland nur schleppend voran. Bayern und Bremen wollen zumindest Firmen rasch den Kontakt mit Behörden erleichtern. Helfen soll dabei Steuerportal Elster.

Das digitale Unternehmenskonto wird auf Grundlage des Elster-Portals aufgebaut. Der Vorteil: Firmen sind in der Regel bereits an das Steuerportal angebunden. "So können wir schnell und kostengünstig ein bundesweit einheitliches Unternehmenskonto ausrollen", sagte Judith Gerlach, bayrische Staatsministerin für Digitales (CSU), der WirtschaftsWoche. ...

