Für das Pilotprojekt «Quartierstrom» haben sich in Walenstadt 37 Haushalte mit Photovoltaik-Anlagen zusammengeschlossen. Der Anteil des vor Ort verbrauchten Solarstroms stieg um 27 Prozent.Überall werden derzeit Modelle für die Energieversorgung der Zukunft ausprobiert - so auch in der Schweiz. Dort ist der Feldversuch «Quartierstrom» gerade erfolgreich abgeschlossen worden. Dafür sind in Walenstadt insgesamt 37 Haushalte zu einem lokalen Strommarkt zusammengeschlossen worden, die untereinander den erzeugten Solarstrom teilten. Bei dem Pilotprojekt sei der Anteil des vor Ort verbrauchten Solarstroms ...

