Donnerstag, 6. Februar 2020, 22.25 Uhrmaybrit illnerÜber Rechtsaußen an die MachtTabubruch in ThüringenEs ist eine historische Zäsur - erstmals kommt mit Thomas Kemmerichein Ministerpräsident mithilfe der AfD ins Amt. Die bislang inThüringen regierende Linkspartei sprach von einem "Dammbruch". SPDund Grüne reagieren schockiert, dass CDU und FDP "gemeinsame Sache"mit der AfD machten - ausgerechnet im Freistaat Thüringen, wo dersogenannte Flügel der AfD mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke den Tonangibt.Heute stellt der Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP)sein Amt wieder zur Verfügung. "Der Rücktritt ist unumgänglich",sagte der FDP-Politiker.Was bedeutet diese Entwicklung für Thüringen, für die politischeKultur im Land und für die Große Koalition in Berlin?Michael Kretschmer, CDUMinisterpräsident SachsenRobert Habeck, B'90/GrüneParteivorsitzenderJanine Wissler, Die LinkeStellvertretende ParteivorsitzendeLinda Teuteberg, FDPGeneralsekretärinAlexander Gauland, AfDVorsitzender der BundestagsfraktionDagmar Rosenfeld"Die Welt"-Chefredakteurin