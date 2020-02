Disney-Chef Bob Iger hat in einem Investorengespräch bestätigt, auch seinen Netflix-Konkurrenten Hulu weltweit starten zu wollen. Zunächst soll sich jedoch Disney Plus etablieren. Iger sieht Disney Plus dabei offenbar als den Streaming-Dienst für die ganze Familie an, während Hulu eher Erwachsene ansprechen soll. Insofern ergibt ein komplementäres Angebot durchaus Sinn. Das könnte bereits im kommenden Jahr starten, wie Techcrunch berichtet. Disneys globale Strategie: Erst Disney Plus, dann Hulu Priorität habe indes zunächst die internationale Markteinführung von Disney ...

