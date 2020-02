Ende 2020 soll die Programmiersprache PHP ein Major Update erhalten. Für Version 8 sind neben einem JIT-Compiler für deutlich mehr Performanz auch beliebige Union-Types, static Return Types und konsistente Type Errors für vereinfachtes Type-Handling geplant. Auf seinem Blog führt PHP-Entwickler Brent Roose eine fortlaufende Liste der geplanten und beschlossenen Neuerungen für das nächste Major Release von PHP. Die neue Version ist momentan "under heavy development". Bis zum Release Ende des Jahres werden sich also mit Sicherheit noch weitere Änderungen ergeben. Den Blogpost will Roose bis dahin regelmäßig updaten. JIT-Compiler Unter den bereits ...

